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Haberler Galeri Kafese giren adam ayıya yem oldu

Kafese giren adam ayıya yem oldu

Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlr tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:06
Kafese giren adam ayıya yem oldu

1 yıl suda beklemiş geyik kafası.

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Kafese giren adam ayıya yem oldu

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Kafese giren adam ayıya yem oldu

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Kafese giren adam ayıya yem oldu
Kafese giren adam ayıya yem oldu

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