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Kafese giren adam ayıya yem oldu

Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlr tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





