Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada

Ben çıkana kadar köpeği iki hamlede alıp motosiklet ile kaçtılar. Peşlerinden gittim ama yetişemedim. Bir abimiz evinde bakıyordu köpeğe, bana hediye etti. Benim çocuklarım ve aynı zamanda onun da çocukları köpeği çok seviyordu. Çok üzüldük. Bir an evvel suçluların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.