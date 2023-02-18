Kahramanmaraş'ın deprem sonrası hali yürek dağladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin felaketimim ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken içler acısı görünrü dron ile havadan görüntülendi.