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Haberler Galeri Kahramanmaraş'ın deprem sonrası hali yürek dağladı

Kahramanmaraş'ın deprem sonrası hali yürek dağladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin felaketimim ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken içler acısı görünrü dron ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 10:28
Kahramanmaraş’ın deprem sonrası hali yürek dağladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş’ın deprem sonrası hali yürek dağladı

Ekiplerin gece gündüz aralıksız süren çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken, şehrin bir kısmında yıkılan binalarda yapılan çalışmalar görüldü.

Kahramanmaraş’ın deprem sonrası hali yürek dağladı

İşte Kahramanmaraş'ın son hali...

Kahramanmaraş’ın deprem sonrası hali yürek dağladı
Kahramanmaraş’ın deprem sonrası hali yürek dağladı
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