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Kahvaltıların gözdesi! O besinin faydaları saymakla bitmiyor
Kahvaltıların gözdesi! O besinin faydaları saymakla bitmiyor
Tahin kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu besinin her gün belli ölçülerde tüketildiğinde vücuda birçok yararı var. İşte tahinin bilinmeyen yararları...
Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:31
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:50
Kahvaltıların gözdesi! O besinin faydaları saymakla bitmiyor
Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.
Kahvaltıların gözdesi! O besinin faydaları saymakla bitmiyor
Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.
Kahvaltıların gözdesi! O besinin faydaları saymakla bitmiyor
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.
Kahvaltıların gözdesi! O besinin faydaları saymakla bitmiyor
E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.
Kahvaltıların gözdesi! O besinin faydaları saymakla bitmiyor
Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.