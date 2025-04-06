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Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı

Kıbrıs'ta verdiği bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın ölümünün ardından ihmal iddiaları gündemden düşmüyor. Peki 58 yaşında aramızdan ayrılan Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim yanıtladı.

HABER MERKEZİ

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Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı

"Kuzeyin oğlu" lakaplı Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı

MEMLEKETİ MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı

Bir televizyon programına konuk olan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, "Volkan Konak kurtarılabilir miydi?" sorusunu yanıtladı.

"KALP PROBLEMLERİ VARMIŞ"
Prof.Dr. Bingür Sönmez, "Daha önce stent konmuş, kalp problemleri varmış. Ben ihmal ettiğini tahmin ediyorum. Kurtarılabilirmesi bir çok şarta bağlı. Hastane şartlarında bile yarım saat bir saat masaj yapıp, her türlü imkanı kullanıp kurtaramadığımız hastalarımız var" dedi.

Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı

"UYKUSUZMUŞ"

Sönmez, sözlerine "Allah rahmet eylesin mükemmel bir sanatçıydı. Her şarkısında kendimden bir şey buluyorum. Kurtarılabilir miydi deyip dövünmeyelim ama ihmalkar olduğunu kabul edelim. Çok kilosu vardı, sigara içiyordu, uykusuzdu, Amerika'dan gelmiş 4 gündür uykusuzmuş. Kalp hastaları için uyku en önemli ilaç" diye devam etti.

Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı

"BABA TARAFINA UYSAK 58'DE ÖLDÜK"

Öte yandan ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde söylediği sözler vefatı sonrası gündem oldu.

Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı

Volkan Konak'ın "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri yürek dağladı.