Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı
Kıbrıs'ta verdiği bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın ölümünün ardından ihmal iddiaları gündemden düşmüyor. Peki 58 yaşında aramızdan ayrılan Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim yanıtladı.
HABER MERKEZİ
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"Kuzeyin oğlu" lakaplı Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.
Bir televizyon programına konuk olan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, "Volkan Konak kurtarılabilir miydi?" sorusunu yanıtladı.
"KALP PROBLEMLERİ VARMIŞ" Prof.Dr. Bingür Sönmez, "Daha önce stent konmuş, kalp problemleri varmış. Ben ihmal ettiğini tahmin ediyorum. Kurtarılabilirmesi bir çok şarta bağlı. Hastane şartlarında bile yarım saat bir saat masaj yapıp, her türlü imkanı kullanıp kurtaramadığımız hastalarımız var" dedi.
"UYKUSUZMUŞ"
Sönmez, sözlerine "Allah rahmet eylesin mükemmel bir sanatçıydı. Her şarkısında kendimden bir şey buluyorum. Kurtarılabilir miydi deyip dövünmeyelim ama ihmalkar olduğunu kabul edelim. Çok kilosu vardı, sigara içiyordu, uykusuzdu, Amerika'dan gelmiş 4 gündür uykusuzmuş. Kalp hastaları için uyku en önemli ilaç" diye devam etti.
"BABA TARAFINA UYSAK 58'DE ÖLDÜK"
Öte yandan ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde söylediği sözler vefatı sonrası gündem oldu.
Volkan Konak'ın "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri yürek dağladı.