Kalp krizinden vefat eden Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Uzman isim açıkladı

"UYKUSUZMUŞ"

Sönmez, sözlerine "Allah rahmet eylesin mükemmel bir sanatçıydı. Her şarkısında kendimden bir şey buluyorum. Kurtarılabilir miydi deyip dövünmeyelim ama ihmalkar olduğunu kabul edelim. Çok kilosu vardı, sigara içiyordu, uykusuzdu, Amerika'dan gelmiş 4 gündür uykusuzmuş. Kalp hastaları için uyku en önemli ilaç" diye devam etti.