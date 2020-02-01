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Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Kimi fotoğraf bakan herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflarda sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki kalpleri ne renk görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2020 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 1 Şubat 2020 Cumartesi 17:59
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

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Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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