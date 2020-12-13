  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Bazı fotoğraflar var ki hemen her bakan başka bir renk, başka bir detay görebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflarda tam da bu türden. İşte sosyal medyayı sallayan o görseller...

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 10:09 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 10:11
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!
Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız dikkat!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
Kemeraltı esnafından 'Çarşımızı ıssızlaştırmayın' çağrısı
  • SON DAKİKA