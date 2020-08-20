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Kalpleri mor ve sarı mı görüyorsunuz?

Bazı fotoğraflar her bakan tarafından farklı olarak görünür. Bu galeride yer alan fotoğraflar da sosyal medya da oldukça ilgi çekti. İşte göz yanıltan o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:29
Kalpleri mor ve sarı mı görüyorsunuz?

Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

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Kalpleri mor ve sarı mı görüyorsunuz?

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

Kalpleri mor ve sarı mı görüyorsunuz?

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Kalpleri mor ve sarı mı görüyorsunuz?

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Kalpleri mor ve sarı mı görüyorsunuz?

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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