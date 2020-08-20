Kalpleri mor ve sarı mı görüyorsunuz?
Bazı fotoğraflar her bakan tarafından farklı olarak görünür. Bu galeride yer alan fotoğraflar da sosyal medya da oldukça ilgi çekti. İşte göz yanıltan o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:25
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:29
Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.