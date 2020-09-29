Kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu fotoğraflara her bakan farklı bir şey görebiliyor. Beynin sınırlarını zorlayan kareler sosyal medyada da oldukça ilgi gördü. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler... Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız. Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor. Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor. Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor. Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz. Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz. Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.