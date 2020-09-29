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Haberler Galeri Kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu fotoğraflara her bakan farklı bir şey görebiliyor. Beynin sınırlarını zorlayan kareler sosyal medyada da oldukça ilgi gördü. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 13:29 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 13:32
Kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

Kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

Kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

Kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

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