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Kamufle olan hayvanlar sosyal medyayı salladı! Onları fark etmek neredeyse imkansız...
İnternette paylaşılan vahşi doğa fotoğrafları, kamufle olan hayvanlar sayesinde viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ilk bakışta kamufle olmuş vahşi hayvanları fark ederken, diğerleri ise görebilmek için uzun uğraşlar verdi.
Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 17:19Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 17:21
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İnternette paylaşılan vahşi doğa fotoğrafları, kamufle olan hayvanlar sayesinde viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ilk bakışta kamufle olmuş vahşi hayvanları fark ederken, diğerleri ise görebilmek için uzun uğraşlar verdi.