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Kan donduran görüntü! Gözlerine inanamadılar...

Belgesel çekimi için Afrika bulunan bir ekip, eşine az rastlanacak tarihi bir anı çekmeyi başardı. "Ormanların kralı" olarak bilinen aslan ile sırtlan sürüsü karşı karşıya geldi. O anlar nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte vahşi doğadan nefes kesen o görüntüler...

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





