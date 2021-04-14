  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kan donduran görüntü! Gözlerine inanamadılar...

Kan donduran görüntü! Gözlerine inanamadılar...

Belgesel çekimi için Afrika bulunan bir ekip, eşine az rastlanacak tarihi bir anı çekmeyi başardı. "Ormanların kralı" olarak bilinen aslan ile sırtlan sürüsü karşı karşıya geldi. O anlar nefesleri kesti. İnterneti kasıp kavuran bu çok özel görüntüler takipçiler tarafından milyonlarca kez tıklandı. İşte vahşi doğadan nefes kesen o görüntüler...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:46
Kan donduran görüntü! Gözlerine inanamadılar...

Vahşi doğanın korkunç yüzü bu fotoğraflarla sergilendi. Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kan donduran görüntü! Gözlerine inanamadılar...

Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

Kan donduran görüntü! Gözlerine inanamadılar...

Timsahla aslanın kapışması

Kan donduran görüntü! Gözlerine inanamadılar...

Kavga eden kutup ayıları

Kan donduran görüntü! Gözlerine inanamadılar...

Kavga eden aslan ve kaplan

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'da bir sır daha açığa çıkıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da bir sır daha açığa çıkıyor