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Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi
Vuhan'da ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sonrası tahliye edilecekler listesine eklenen genç kız, kedisini bırakmak istemediği için Çin'de kaldı.
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:52
Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:52
Tüm dünyayı alarma geçiren katil virüsün sıfır noktasında yaşayan 21 yaşındaki Kanadalı kadın, kedisi için ülkeyi terk etmeyince gündem oldu.
21 yaşındaki Kristina Shramko sayesinde gözler tekrar hastalığın sıfır noktası kabul edilen Wuhan'a çevrildi.
Sekiz aydır Çin'in Wuhan kentinde yaşayan genç kadının açıklamaları yankı uyandıracak cinsten.
Business Insider sitesinin haberine göre Kristina Shramko, yaşında genç bir kadın. Koronavirüs salgınının başlamasından sekiz ay önce Wuhan'a yerleşmiş.
Vancouver'da moda pazarlamacılığı okuyan Shramko'nun birlikte yaşadığı erkek arkadaşının salgından önce bir iş gezisine gittiği ancak 23 Ocak'tan beri karantina altında olan kente dönemediği belirtiliyor.