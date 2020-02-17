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Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi

Vuhan'da ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sonrası tahliye edilecekler listesine eklenen genç kız, kedisini bırakmak istemediği için Çin'de kaldı.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:52 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:52
Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi

Tüm dünyayı alarma geçiren katil virüsün sıfır noktasında yaşayan 21 yaşındaki Kanadalı kadın, kedisi için ülkeyi terk etmeyince gündem oldu.

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Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi

21 yaşındaki Kristina Shramko sayesinde gözler tekrar hastalığın sıfır noktası kabul edilen Wuhan'a çevrildi.

Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi

Sekiz aydır Çin'in Wuhan kentinde yaşayan genç kadının açıklamaları yankı uyandıracak cinsten.

Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi

Business Insider sitesinin haberine göre Kristina Shramko, yaşında genç bir kadın. Koronavirüs salgınının başlamasından sekiz ay önce Wuhan'a yerleşmiş.

Kanadalı genç kadın, kedisi uğruna koronavirüsün merkezinden gitmedi

Vancouver'da moda pazarlamacılığı okuyan Shramko'nun birlikte yaşadığı erkek arkadaşının salgından önce bir iş gezisine gittiği ancak 23 Ocak'tan beri karantina altında olan kente dönemediği belirtiliyor.

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