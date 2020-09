Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

'ÇOK SEVEREK ALDIĞIMIZ EVDE HUZURLU GÜNLER GEÇİRMİYORUZ'

Yaklaşık 4,5 yıldır Özbek Mahallesi'nde yaşayan Deniz Koçan da "Çok severek aldığımız bu evde maalesef huzurlu günler geçiremiyoruz. Sorunumuz sivrisinek ve kanalizasyon. 2,5 buçuk yaşında bir oğlum var, kızamık geçirmiş gibi her yerinde sivrisinek ısırıkları mevcut. Yanımızda elektrikli raketlerle yatıyoruz. Bu raketler her an benim elimin altında. Bir sinek vızıltısı duyduğum anda kovalamaca oynamaya başlıyoruz. Bitmiyor, doğru düzgün ilaçlama bile yapılmıyor. İzmir'e yakışan bir şey değil bu" dedi.