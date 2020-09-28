Kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

'YAZ GELSİN İSTEMİYORUZ, UZUN KOLLULARLA OTURUYORUZ'

Yaklaşık 30 yıldır Özbek Mahallesi'nde yaşayan Arslan Öcek, "Bu mahallede en eskilerden biriyim. Yazı çok seviyoruz ama adeta yaz gelsin istemiyoruz. Sivrisinek ve diğer haşereler bizim için büyük bir problem oldu. Uykumuz uyku değil, uyuyamıyoruz. Elimizde raketlerle sürekli sinek avındayız. Sinekleri kovmak için vücudumuza sürdüğümüz kimyasallar da bizi rahatsız ediyor. Yaz sıcağında uzun kollu ve eşofman tarzı giysilerle oturmak zorunda kalıyoruz. Elektrikli raketlerle sinek avlıyoruz. Bu raketlerin elektrikle öldürdüğü sinekler acayip bir koku yayıyor. Bundan hemen hemen herkeste var. Elimizden düşmüyor. Bir an evvel kanalizasyon sistemine geçilmesi en doğal çözüm" dedi.