Kanıt göstererek 3700 yılından geldiğini iddia etti!
Dünyanın pek çok farklı bölgesinde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenler çıkabiliyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. 3700 yılından geldiğini iddia eden kişi kanıt olarak yanında getirdiği robot tilki parçasını göstererek şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 13:02Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 13:05
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Kanıt göstererek 3700 yılından geldiğini iddia etti!
ApexTV isimli sayfada yayınlanan bir videoda isminin Mike olduğunu söyleyen bir kişi, zaman yolculuğu yaptığını ileri sürdü. Fransa'da doğduğunu ve 14 yaşına kadar orada yaşadığını fakat aslen Yunan olduğunu söyleyen Mike, o tarihten sonra Kanada'ya taşındıklarını belirtti.
Kanıt göstererek 3700 yılından geldiğini iddia etti!
Kanada'ya taşındıktan sonra bilime merakının arttığını belirten Mike, 18 yaşındayken ülkedeki Ulusal Güvenlik Laboratuvarı'nda işe girdiğini ve burada birçok gizli operasyonlarda çalıştığını söyledi. Bu operasyonlar ise yeni askeri aletler, yenilikçi kıyafetler ve zaman makineleriydi.
Kanıt göstererek 3700 yılından geldiğini iddia etti!
Zaman makinesinden bahseden Mike, 1 yıl önce zaman makinesiyle deneyler gerçekleştirdiklerini, birçok kişiyi gruplar halinde ya da tek olarak geleceğe gönderdiklerini iddia etti.
Kanıt göstererek 3700 yılından geldiğini iddia etti!
Kendisinin de ayrıca bu gruplardan birinde bulunduğunu söyleyen Mike, ana hedeflerinin 3700 yılı olduğunu ama rastgele yıllara gittiklerini belirtti. 3000 yılından sonra insanlığın yerini robotların, yapay zekaların ve yazılımların alacağını ileri süren Mike, petrolün işe yaramayacağını ve para etmeyeceğini söyledi.
Kanıt göstererek 3700 yılından geldiğini iddia etti!
Mike, her şeyin güneşten elde edilen elektrikle çalıştığını, arabaların güneş panelleriyle kaplı olduğunu iddia etti.