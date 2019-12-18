Kanser uzmanları ev yoğurdu hakkında açıklama yaptı! Ev yapımı yoğurt yerseniz...

Dünyanın en ölümcül hastalıklarından olan kanserin tedavisi için çalışan uzmanlar, önemli besin kaynaklarını da incelemeye devam ediyor. Hiç şüphesiz evde yapılan yoğurt ile marketlerden hazır aldığımız yoğurtlar arasında oldukça fark bulunuyor. Kanser uzmanları da ev yoğurdu ve hazır yoğurt konusunda uyarıda bulundu. Kemik ve diş sağlığı için yoğurt yenmesi gerektiğinin de altını çizen uzmanlar yoğurdun kanserle mücadelede de etkisinden bahsetti. İşte kanser uzmanlarının çalışmaları sonrası ortaya çıkan fark.