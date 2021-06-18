Kansere yakalanan Canan Ergüder'den yeni paylaşım!

Hastalık haberinin duyulmasının ardından açıklama yapan Ergüder, paylaşımında; "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere 'Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu" demişti.