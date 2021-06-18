Kansere yakalanan Canan Ergüder'den yeni paylaşım!
Başarılı oyuncu Canan Ergüder, meme kanserine yakalanmış ve hayranlarını üzmüştü. Tedavisine devam eden Ergüder'in sağlık durumu merak edilirken güzel oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Ergüder'in değişen imajı ise takipçilerinden beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 11:25Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 11:30
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.
Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, sağlığı hakkında zaman zaman bilgilendirme paylaşımları yapıyor. Ergüder son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu paylaşımına, "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" notunu düştü.
YENİ İMAJI BEĞENİ TOPLADI Canan Ergüder'in yeni imajı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun dökülen saçları yerine kızıl tonlarında peruk kullanması hayranlarından beğeni topladı. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları ve beğeni yağdı.
Hastalık haberinin duyulmasının ardından açıklama yapan Ergüder, paylaşımında; "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere 'Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu" demişti.