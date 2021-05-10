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Kapanma sessizliği sürüyor! Turizm kentleri boş kaldı

Turizmin başkenti Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00
Kapanma sessizliği sürüyor! Turizm kentleri boş kaldı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlere devam edildi.

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Kapanma sessizliği sürüyor! Turizm kentleri boş kaldı

Kısıtlamadan dolayı cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanırken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi.

Kapanma sessizliği sürüyor! Turizm kentleri boş kaldı

Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Kapanma sessizliği sürüyor! Turizm kentleri boş kaldı

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları sessizliğe büründü.

Kapanma sessizliği sürüyor! Turizm kentleri boş kaldı

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, belediye meydanı ve Bitez sahili gibi alanlar boş kaldı.

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