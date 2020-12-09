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Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine bir garaj satın aldı. Garajı adeta bir eve çeviren Jeremy Buchholz görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





