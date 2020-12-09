Haberler
Galeri
Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...
Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...
Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine bir garaj satın aldı. Garajı adeta bir eve çeviren Jeremy Buchholz görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 16:23
Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...
İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı.
Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi.
Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşam ağırlıklı döşedi.