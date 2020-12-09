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Haberler Galeri Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...

Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine bir garaj satın aldı. Garajı adeta bir eve çeviren Jeremy Buchholz görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 16:23
Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...

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Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...

İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı.

Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...

Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi.

Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...

Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşam ağırlıklı döşedi.

Kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı! İçini gören şoke oldu...
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