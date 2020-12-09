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Kaplana yem oluyordu! Dehşete düşüren görüntü

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler dehşet dolu anlar yaşadı. İddialara göre kapısı açık unutulan bir kafesten dışarıya çıkan kaplan o sırada diğer hayvanlara yiyecek dağıtan kadın görevliye saldırdı. O anlar ise böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 16:27 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 16:28
Kaplana yem oluyordu! Dehşete düşüren görüntü

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler bir dehşete tanıklık etti.

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Kaplana yem oluyordu! Dehşete düşüren görüntü

İddialara göre kapısı açık unutulan bir kafesten dışarıya çıkan kaplan o sırada diğer hayvanlara yiyecek dağıtan kadın görevliye saldırdı.

Kaplana yem oluyordu! Dehşete düşüren görüntü

Saldırıya şahit olan ziyaretçiler sandalye, tahta masaları atarak kaplanı uzaklaştırmaya çalıştı.

Kaplana yem oluyordu! Dehşete düşüren görüntü

Kaplan görevlilerin acil müdahalesiyle iğne ile uyuşturularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan kadın görevli tedavi altına alındığı ancak hayati hayati tehlikesinin sürdüğünü açıklandı.

Kaplana yem oluyordu! Dehşete düşüren görüntü

Hayvanat bahçesinin tarihinde böyle bir şeyin ilk kez yaşandığını ve kafesin açık bırakılmasındaki ağır ihmal ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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