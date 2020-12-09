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Kaplana yem oluyordu! Dehşete düşüren görüntü

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler dehşet dolu anlar yaşadı. İddialara göre kapısı açık unutulan bir kafesten dışarıya çıkan kaplan o sırada diğer hayvanlara yiyecek dağıtan kadın görevliye saldırdı. O anlar ise böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 16:27 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





