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Haberler Galeri Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Kaplumbağanın midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı. O anlar sosyal medyada paylaşıldığında büyük olay yarattı. İşte kamluğanın midesindeki o cisimler....

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 16:49

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

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Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar ise görenleri şaşırttı...

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şoke etti!
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