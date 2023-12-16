Kar, kış, kıyamet! Dışarı çıktığınızda yakalanabilirsiniz... Meteoroloji’den o illere turuncu kodlu uyarı 16 Aralık Cumartesi

Bugün (16 Aralık Cumartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması ve rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.İşte 16 Aralık Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 09:25