Kar sanata dönüştü! Denizli’de ilginç görüntüler ortaya çıktı

Denizli'de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar sokaklarda kar ile oynarken, bazıları ise kızak takımıyla kaydı. Bazı vatandaşlar ise tepsi ve poşeti tercih etti. Hayal gücünü kullananlar ise kardan kadın, kardan adam ve kardan horoz ile dinozor yaparak ilginç figürler ortaya çıkarttı.