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Haberler Galeri Kar sanata dönüştü! Denizli'de ilginç görüntüler ortaya çıktı

Kar sanata dönüştü! Denizli'de ilginç görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, vatandaşların hayal gücünü bir kez daha kanıtladı. Denizli'de değişik kardan adamların yanı sıra ortaya çıkarılan sıra dışı figürler ilginç görüntüler oluşturdu. Karı sanata dönüştürenlerin yanı sıra kayak takımını, poşet ve tepsiyle kayanlarda renkli görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:24
Kar sanata dönüştü! Denizli’de ilginç görüntüler ortaya çıktı

Denizli'de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar sokaklarda kar ile oynarken, bazıları ise kızak takımıyla kaydı. Bazı vatandaşlar ise tepsi ve poşeti tercih etti. Hayal gücünü kullananlar ise kardan kadın, kardan adam ve kardan horoz ile dinozor yaparak ilginç figürler ortaya çıkarttı.

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Kar sanata dönüştü! Denizli’de ilginç görüntüler ortaya çıktı

Kent merkezinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar, yüksek kesim ilçelerde 70 santimetreye kadar ulaştı. Denizli'de kar ile mücadele çalışmaları ile aralıksız olarak devam ediyor.

Kar sanata dönüştü! Denizli’de ilginç görüntüler ortaya çıktı

KAYAK TAKIMIYLA KAYANDA OLDU, TEPSİYLE KAYMAYI TERCİH EDEN DE
Kar yağışını fırsata dönüştüren vatandaşlardan Merkezefendi ilçesinde doktor Hüseyin Türköz yaklaşık 2 kilometre boyunca kayak takımı ile kayarken, Çameli ilçesinde başka bir vatandaş ise 4 kilometre ilerledi.

Kar sanata dönüştü! Denizli’de ilginç görüntüler ortaya çıktı

Diğer vatandaşlar ise yüksek eğimli noktalardan naylon, poşet ve demir tepsi ile kayarak karın tadını çıkarttılar.

Kar sanata dönüştü! Denizli’de ilginç görüntüler ortaya çıktı

KAR YAĞIŞINI SANAT ESERLERİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER
Kar yağışının ardından vatandaşlar kardan adam, kardan kadın ve kardan dinozor yaparken; heykeltıraş Zafer Karagönlü ise eline aldığı bıçak ile kardan kadını yaparken detaylarını bir bir işledi.

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