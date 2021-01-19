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Haberler Galeri Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, 12 milyon metreküpe kadar düşen su miktarı, yağan kar ile birlikte 15 milyon 777 bin metreküpe yükseldi.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 16:36
Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

Çanakkale'de geçen hafta başlayan kar yağışı kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su miktarını artırdı. Yağışların beklenen seviyede olmadığı Çanakkale'de içme suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak Atikhisar Barajı'nda su seviyesi 12 milyon metreküpe kadar düştü. 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Çanakkale Belediyesi, su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirdi.

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Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

Geçen Cuma günü Çanakkale'ye düşen mevsimin ilk karı ise yüzleri güldürdü. Yüksek kesimlere yağan karların erimeye başlamasıyla baraja, su akışı başladı. Su miktarı 15 milyon 777 bin metreküpe kadar yükseldi. Barajdaki doluluk oranı yüzde 22'den yüzde 30'a ulaştı.

Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

YENİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte barajdaki su miktarının arttığına dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde yeni yağışlar beklendiğini hatırlatan Mutluay, "Barajımızın bu sayede dolmasını hedefliyoruz. Atikhisar Barajı, yalnızca kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamıyor; aynı zamanda 26 bin dekar tarım arazisinin de sulaması yapılıyor. Kent için ekonomik değeri olan bir su kaynağına sahibiz. Şu an havzada karlar mevcut. Bu karların erimesiyle birlikte akış devam edecek.

Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

Doluluk oranı giderek artacaktır. Nisan ayına kadar bir zamanımız var. Bu süre içerisinde gelen yağışlarla birlikte barajın dolmasını hedefliyoruz. Mutlaka ihtiyacımız olan suyun önemli bir miktarı karşılanacaktır.

Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

En değerli su 'tasarruf edilen sudur.' Su ile ilgili alınan tasarruf önlemlerine vatandaşlarımızın uymaya devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde bu tip kurak periyotları sıkça yaşayacağız. Bu nedenle suyumuzu tasarruflu kullanmaya devam edelim" diye konuştu.

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