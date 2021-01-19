Kar yağışı, Çanakkale'nin Atikhisar Barajı'na can suyu oldu

YENİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte barajdaki su miktarının arttığına dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde yeni yağışlar beklendiğini hatırlatan Mutluay, "Barajımızın bu sayede dolmasını hedefliyoruz. Atikhisar Barajı, yalnızca kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamıyor; aynı zamanda 26 bin dekar tarım arazisinin de sulaması yapılıyor. Kent için ekonomik değeri olan bir su kaynağına sahibiz. Şu an havzada karlar mevcut. Bu karların erimesiyle birlikte akış devam edecek.