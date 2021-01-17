Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 1°C

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SAKARYA °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.