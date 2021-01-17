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Haberler Galeri Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 08:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 08:36
Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 1°C

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SAKARYA °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

EGE

Çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa'nın Akhisar ilçesi). öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 2°C

Çok bulutlu

MANİSA °C, 4°C

Çok bulutlu, Akhisar çevreleri öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Göller yöresi ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ve bölgenin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 2°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı

Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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