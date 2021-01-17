Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı geldi! İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 17 Ocak Pazar hava durumu...