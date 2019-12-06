Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık görüntüler...

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. İşte kartpostallık görüntüler...