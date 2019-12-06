Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık görüntüler...
Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. İşte kartpostallık görüntüler...
Giriş Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 12:06Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 12:06
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Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.