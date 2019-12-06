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Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık görüntüler...

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. İşte kartpostallık görüntüler...

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 12:06 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 12:06
Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık görüntüler...

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, iki gün etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

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Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık görüntüler...

İç Ege'de yer alan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'in dağlarında etkileyici manzaralar oluştu.

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık görüntüler...

Özellikle karda doğa yürüyüşü yapmayı sevenler için uğrak mekan olan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki göletin bir kısmı ise dondu.

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık görüntüler...

Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi.

AA

Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık görüntüler...

İşte kartpostallık görüntüler...

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