Karaciğer hastalığını gösteren 5 belirti!

"KARIN BÖLGESİNDE VARİS GÖRÜLEBİLİR"

Karaciğeri vücuttaki tüm kimyasal olayların gerçekleştiği bir fabrikaya benzeten Prof. Dr. Yaprak, şu bilgileri paylaştı: "Karaciğerde görülen hastalıkların en önemlileri hepatit, siroz ve kanserdir. Karaciğerin siroz veya akut hepatit gibi bir nedenle hasarlanması sonucu işlevlerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirememesi durumunda vücudumuz bazı sinyaller vererek karaciğerimizde sorunlar olduğunu ortaya koyar.