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Karantina obezitesine dikkat! İşte kilo vermek için yapılması gerekenler...

Karantina süreci ile birlikte evlerde hareketsiz kalıp mutfağa yöneldik. Bu dönemde kilo almak da kaçınılmaz oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina sürecinde koronavirüs anksiyetesi, depresyon ve yeme bozukluğu gibi sebeplerle aşırı yemek yeme sonucunda kilo almanın ortaya çıktığını belirterek, "Ayrıca kişilerin yaşadığı yoğun strese bağlı salgılanan kortizol hormonundaki artış ile vücutta yağ birikimi ve kilo artışı da söz konusudur." dedi. Peki kilo vermek için ne yapmak gerekir? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 11:46 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 12:02
Karantina obezitesine dikkat! İşte kilo vermek için yapılması gerekenler...

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin erişkin nüfusunun üçte birinin obez olduğunu ve obezitenin ne denli ciddi sonuçlara yol açabileceğinin artık birçok kişi tarafından bilindiğini anlattı.

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Karantina obezitesine dikkat! İşte kilo vermek için yapılması gerekenler...

Bu bilgi düzeyinin yeterince tedbir almaya ve kilo vermeye ne kadar katkıda bulunduğunun cevabını henüz tam olarak veremediklerini dile getiren Altay, "Üstelik beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Kovid-19 salgınının bu konuya ciddi anlamda olumsuz katkıları oldu. Kovid-19 salgını ve karantina sürecinde koronavirüs anksiyetesi, depresyon ve yeme bozukluğu gibi sebeplerle aşırı yemek yeme sonucunda kilo alma ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kişilerin yaşadığı yoğun strese bağlı salgılanan kortizol hormonundaki artış ile vücutta yağ birikimi ve kilo artışı da söz konusudur." diye konuştu.

Karantina obezitesine dikkat! İşte kilo vermek için yapılması gerekenler...

Kovid-19'a bağlı karantina sürecinde ortaya çıkan obezite durumunun yabancı sosyal medyada hatta literatürde oldukça popüler bir konu olduğunu aktaran Altay, şöyle devam etti:

Karantina obezitesine dikkat! İşte kilo vermek için yapılması gerekenler...

"Karantina sürecinde 15 poundluk (yaklaşık 6,8 kilogram) kilo artışını ifade eden bu durumun anksiyete, sedanter yaşam ve aşırı yemeye bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle yağlı ve şekerli gıda alımına bağlanmaktadır. Elbette ki karantina süresine bağlı olarak bu kilo alımı belirtilen rakamla sınırlı kalmayacaktır. Ülkemizde de karantina sürecinde abur cubur, atıştırmalık tarzı, yüksek oranda yağ ve karbonhidrat içeren yüksek kalorili gıdaların tüketilmesi ile ihtiyacımızın çok üzerinde kalori alımı, hareketsiz yaşam tarzı ve stres nedeniyle kilo alımı gerçekleşmektedir.

Karantina obezitesine dikkat! İşte kilo vermek için yapılması gerekenler...

Ancak bu sorun ülkemizde basın yayın organlarında ve sosyal medyada pek fazla ilgi odağı haline gelmedi ve yeterince dikkat çekilip farkındalık oluşturulamadı. Aslında koronavirüse yakalanma korkusu taşıyanların tam tersine kilo almaktan kaçınmaları asıl uygulanacak tedbirler arasında yer almalıdır. Çünkü Fransa, Çin, Amerika gibi ülkelerde yapılmış olan çalışmalar, koronavirüse yakalanma, hastalığın şiddetli seyretmesi, yoğun bakıma yatış, suni solunum cihazına bağlanma ve ölüm gibi birçok parametrenin aşırı kilolu ve obez olan bireylerde normal kilolu olanlara göre oldukça yüksek oranlarda olduğunu gösterdi."

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