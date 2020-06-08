Karantina obezitesine dikkat! İşte kilo vermek için yapılması gerekenler...

Karantina süreci ile birlikte evlerde hareketsiz kalıp mutfağa yöneldik. Bu dönemde kilo almak da kaçınılmaz oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina sürecinde koronavirüs anksiyetesi, depresyon ve yeme bozukluğu gibi sebeplerle aşırı yemek yeme sonucunda kilo almanın ortaya çıktığını belirterek, "Ayrıca kişilerin yaşadığı yoğun strese bağlı salgılanan kortizol hormonundaki artış ile vücutta yağ birikimi ve kilo artışı da söz konusudur." dedi. Peki kilo vermek için ne yapmak gerekir? İşte dikkat edilmesi gerekenler...