Karantina onlara yaramadı! İşte ayrılan ünlüler

SERDAR ORTAÇ -SEÇİL GÜR

Serdar Ortaç ile Seçil Gür de bir aylık aşklarını corona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günlerde bitirdi. Hatta Ortaç, ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurunca Seçil Gür çok kırılmıştı. Ancak ikili şimdilerde arkadaş olarak görüşüyor.