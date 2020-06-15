Karantina onlara yaramadı! İşte ayrılan ünlüler
Koronavirüs nedeniyle karantinada kaldığımız günler ünlü isimlere yaramadı. Bazı isimlerin sorunsuz ilerleyen ilişkileri, karantina döneminde son buldu. Aslı Enver'den Burcu Esmersoy'a işte o isimler...
Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:38
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:46
TUBA BÜYÜKÜSTÜN - UMUT EVİRGEN
2017 yılından bu yana aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen de yollarını ayırdı. Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan 37 yaşındaki oyuncu, sosyal çevresinden bir türlü vazgeçemeyen Umut Evirgen'le ilişkisini bitirdi.
BURCU ESMERSOY - ALLAN HAKKO
Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucunun ilişkisi sadece 4 ay sürdü. Çift, yollarını pandemi sürecinde ayırdı.
İREM HELVACIOĞLU - ESER ALP
Uzun süredir Eser Alp ile aşk yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu da karantina günlerinde ayrılık kararı alan isimlerden biri oldu.
ASLI ENVER - KEREM TUNÇERİ
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Aslı Enver'in birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanışmış, arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Ancak Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen mesajlar ifşa olunca ilişkileri kısa sürede bitti.
KUTSİ - FEYZA ÇIPA
2012'de aşk yaşamaya başlayan Kutsi ve Feyza Çıpa, 2.5 yıl önce nişanlanmıştı. 3 ay sonra evleneceklerdi. Ancak ikili, salgının ilk günlerinde sürpriz bir şekilde ayrıldı.
SERDAR ORTAÇ -SEÇİL GÜR
Serdar Ortaç ile Seçil Gür de bir aylık aşklarını corona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günlerde bitirdi. Hatta Ortaç, ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurunca Seçil Gür çok kırılmıştı. Ancak ikili şimdilerde arkadaş olarak görüşüyor.
ESRA ERON - EFE GÜRSOY
3 yıldır birlikte olan Esra Eron ile Efe Gürsoy da karantinada ayrılan ünlü çiftlerden oldu.