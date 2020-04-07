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Karantina sürecinde evde sağlıklı beslenme önerileri

Tüm dünyayı saran korona virüse karşı sosyal izolasyon tedbirlerini uygulamaya devam ederken, değişen yaşam biçimi, beslenme alışkanlıklarını da etkiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör sağlıklı beslenme için 10 öneriyi paylaştı.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2020 Salı 16:17 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2020 Salı 16:17
Karantina sürecinde evde sağlıklı beslenme önerileri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör evde kalırken sağlıklı beslenmek için 10 öneri hakkında açıklama yaptı. Tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemini güçlü tutacağını belirten Güngör, "Sağlıklı yemek tabağına göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) gelmesi önerilmektedir.

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Karantina sürecinde evde sağlıklı beslenme önerileri

Vitamin-mineral deposu olan meyve ve sebzeler günde 5 porsiyon kadar tüketilmelidir. C vitamini ve diyet lifi ile bağırsak sağlığını artırırken bağışıklık sistemini de destekleriz.

Karantina sürecinde evde sağlıklı beslenme önerileri

Mevsimine uygun besinlerin tercih edilmesi besinlerin vitamin ve mineral içeriklerinden daha yüksek düzeyde faydalanmanızı sağlar. Bu dönemde sebzelerden karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates; meyvelerden ise elma, portakal, greyfurt, mandalina, muz tercih edilebilir" dedi.

Karantina sürecinde evde sağlıklı beslenme önerileri

"GÜNDE ORTALAMA 2 BUÇUK LİTRE SU İÇİN"
Karbonhidrat ve yağ içeriği çok yüksek besinler ile tek yönlü bir beslenme modeli yerine renkli, çeşitli ve tüm besin gruplarını içeren çok yönlü bir beslenme modelinin uygulanması gerektiğini ifade eden Güngör, "Öğünlerinizde süt, yoğurt, peynir, balık, tavuk, kırmızı et, tam tahıl ürünleri, çeşitlendirilmiş taze sebze ve meyveler, zeytinyağ, kuru meyve, çiğ kuru yemişler bulundurun.

Karantina sürecinde evde sağlıklı beslenme önerileri

Su hayattır, vücut ağırlığınıza göre değişmekle beraber günde ortalama 2-2,5 litre su için. Su içmeyi unutmayın, ertelemeyin. Su içmek için susamayı beklemeyin. Sıvı alımınızı artırmak için meyve suyu, komposto, ayran tüketimini artırabilirsiniz. Ayrıca çay ve kahve tüketiminiz fazla ise su tüketiminizi daha çok artırmalısınız. Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın. 3 ana öğünü atlamayın. Sıkıldığınızda öğünü atlamak yerine çeşitlilik sağlayın. Uzun öğün aralarında, açlık hissi oluştuğunda sağlıklı atıştırmalıklarla ara öğünler yapın.

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