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Karantina sürecinde kilo almanızı önleyecek tavsiyeler

Karantina günlerinde vatandaşların beslenmenin yanı sıra aktivite olarak da zayıf kaldığını belirten Diyetisyen Muhammet Kurt, "Vatandaşlarımıza gün içinde 10-15 dakika yerimizden kalkıp evin içerisinde yürüyüş yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 14:38 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 14:38
Karantina sürecinde kilo almanızı önleyecek tavsiyeler

Pandemi süreci başladığından bu yana evlerde hareketsiz kalırken, kilo alanların sayısı da bir hayli arttı. Uzmanlar ise evde uzun süre kalınması durumunda spor yapılması gerektiğini belirtiyor. Korona virüsten korunmak için evde kalınan günlerde psikolojik olarak güçlü hissetmenin süreci atlatmak için önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Muhammet Kurt, bu süreçte yeme ve içme alışkanlığının bağışıklık sistemini ve metabolizmayı etkilediğine dikkat çekti. Karantina sürecinde danışanlarına ayrı bir program hazırladığını belirten Kurt, "Korona virüse yakalandıkları zaman bize danışıyorlar. Ayrı bir sürece giriyoruz.

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Karantina sürecinde kilo almanızı önleyecek tavsiyeler

Danışanlarımı arıyorum ve ne yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Karantinaya giren danışanlarımız için diyet arka planda kalıyor. Bu dönemde danışanlarımız beslenmelerine çok dikkat edemiyorlar. İlaç içme, su içme, fiziksel aktivitelere de aynı zamanda dikkat edemiyorlar. Psikolojik olarak da zor bir süreçten geçiyorlar. Danışanlarıma öncelikle beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Fakat çok da kısıtlama yapmıyoruz. Zaten bu diyet programlarımızda da kısıtlamaya çok yer vermiyoruz.

Karantina sürecinde kilo almanızı önleyecek tavsiyeler

Çünkü karantina döneminde ne zaman yiyeceklerini kendileri belirleyemiyorlar. İştahları kesiliyor, tat alma, koku almalarında çok ciddi manada bozuluyor. Hal böyle olunca bizde yiyecek miktarlarına dikkat edecek şekilde, öğünlerin arasına belirli bir zaman koyduğumuz taktirde dikkat edin diyoruz. Bol bol meyve sebze tüketilmeli bu süreçte. Danışanlarımıza özellikle ilaçlarını kullanmaları konusunda çok ciddi destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı danışanlarımız kullanmıyor. Bazıları alerjilerinden dolayı çekinebiliyor" şeklinde konuştu.

Karantina sürecinde kilo almanızı önleyecek tavsiyeler

"KARANTİNA DÖNEMİNDE CİDDİ PSİKOLOJİK YIPRANMALAR SÖZ KONUSU"
Karantina sürecinde ciddi oranda psikolojik yıpranmaların da meydana geldiğini söyleyen Diyetisyen Kurt, "Fiziksel aktiviteler yorgunluk ve halsizlikten dolayı geri planda kalıyor. Bunun önemini de anlatıyoruz zaman zaman. Ayrıca karantina döneminde çok ciddi boyutta psikolojik olarak yıpranmalar da söz konusu olabiliyor. Bunların hepsini danışanlarımıza ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Onlar da bu değerlendirmeler sonucunda dikkat ediyorlar" ifadelerinde bulundu.

Karantina sürecinde kilo almanızı önleyecek tavsiyeler

"MEYVE SEBZE TÜKETİMİ DÜZENLİ OLMASI LAZIM"
Özel bir beslenme tarzından ziyade sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Kurt, "Covid-19 dediğimiz virüs salgını metabolizmayla alakalı aslında. Metabolizmayı güçlendirmek için de öncelikle yediklerimize dikkat etmemiz lazım. Özel bir beslenme tarzından ziyade düzgün sağlıklı beslenme, düzgün fiziksel aktivite düzeni, bol su içme, meyve sebze tüketme düzeni olması lazım. Bunları şart koşuyoruz. Bunların dışında sülfürlü sebzeler, renkli sebzeler, renkli meyve ve sebzelerin tüketilmesini öneriyoruz. Proteinden zengin beslenme dediğimiz olay var bir de" dedi.

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