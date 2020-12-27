Karantina sürecinde kilo almanızı önleyecek tavsiyeler

Pandemi süreci başladığından bu yana evlerde hareketsiz kalırken, kilo alanların sayısı da bir hayli arttı. Uzmanlar ise evde uzun süre kalınması durumunda spor yapılması gerektiğini belirtiyor. Korona virüsten korunmak için evde kalınan günlerde psikolojik olarak güçlü hissetmenin süreci atlatmak için önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Muhammet Kurt, bu süreçte yeme ve içme alışkanlığının bağışıklık sistemini ve metabolizmayı etkilediğine dikkat çekti. Karantina sürecinde danışanlarına ayrı bir program hazırladığını belirten Kurt, "Korona virüse yakalandıkları zaman bize danışıyorlar. Ayrı bir sürece giriyoruz.