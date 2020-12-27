Karantina sürecinde kilo almanızı önleyecek tavsiyeler

"MEYVE SEBZE TÜKETİMİ DÜZENLİ OLMASI LAZIM"
Özel bir beslenme tarzından ziyade sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Kurt, "Covid-19 dediğimiz virüs salgını metabolizmayla alakalı aslında. Metabolizmayı güçlendirmek için de öncelikle yediklerimize dikkat etmemiz lazım. Özel bir beslenme tarzından ziyade düzgün sağlıklı beslenme, düzgün fiziksel aktivite düzeni, bol su içme, meyve sebze tüketme düzeni olması lazım. Bunları şart koşuyoruz. Bunların dışında sülfürlü sebzeler, renkli sebzeler, renkli meyve ve sebzelerin tüketilmesini öneriyoruz. Proteinden zengin beslenme dediğimiz olay var bir de" dedi.