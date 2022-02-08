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Haberler Galeri Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice İlçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda kar yağışını nedeniyle mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Yoldan çıkan araçları kurtaran jandarma timleri sürücülere yardımcı oldu.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2022 Salı 18:02 Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2022 Salı 18:05
Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Sabah saatlerinde başlayan ve Kazdağları'nın yükseklerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Edremit Belediyesi, Edremit ve Yenice Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen zaman zaman Edremit Yenice Karayolunda trafik durma noktasına geliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise kazalara neden oluyor.

Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Yoldan çıkan ve kar yağışından mahsur kalan sürücülere Jandarma Timleri özel donanımlı arazi araçları ile ulaşarak yardımcı oluyor. Araçlar saplandığı yerden çıkartılarak güvenli bölgeler çekiliyor.

Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Yolda özellikle ağır tonajlı tırlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi beklenirken ekipler yolu trafiğe açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Bir çok sürücü yolda tuzlama ekiplerinin ardında kuyruklar oluşturarak yolda ilerlemeye çalışıyor. Yetkililer bu yol kesimine mecbur olmadıktan sonra girilmemesi ve girilecek ise kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanların araçlarda bulundurulmasını istediler.

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