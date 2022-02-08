Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Bir çok sürücü yolda tuzlama ekiplerinin ardında kuyruklar oluşturarak yolda ilerlemeye çalışıyor. Yetkililer bu yol kesimine mecbur olmadıktan sonra girilmemesi ve girilecek ise kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanların araçlarda bulundurulmasını istediler.