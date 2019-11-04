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> Kardeşleri gibi ölmemek için akciğer nakli bekliyor
Kardeşleri gibi ölmemek için akciğer nakli bekliyor
İki kardeşini akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaybeden, küçük kardeşine de kendisi gibi "kistik fibrozis" teşhisi konulan 23 yaşındaki Gamze Avcı, akciğer nakli olup sağlığına kavuşmayı bekliyor. Gamze Avcı, "Kardeşlerim gibi hayatımı kaybetmek istemiyorum. En küçük kardeşimle beraber rahat bir nefes almak istiyorum. Bunun için insanlardan akciğerlerini bağışlamalarını istiyorum" dedi
Giriş Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 12:05
Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 12:05
İzmir'de iki kız kardeşini solunum yetmezliğinden kaybeden, kendisine de küçük kız kardeşi gibi "kistik fibrozis" hastalığı teşhisi konulan 23 yaşındaki Gamze Avcı, kaderinin kardeşleri gibi olmaması için akciğer nakil olup yaşama tutunmayı bekliyor.
Konak ilçesinde yaşayan 26 yıllık evli Turgut ve Dudu Avcı çiftinin 1994 yılında dünyaya gelen Gizem ve 2003 yılında doğan Dilara isimli kız çocukları, teşhisi konulamayan solunum yetmezliğinden dolayı dünyaya geldikten 6 ay sonra hayatlarını kaybetti.
Çiftin 1996 yılında Gamze isimli bir kız çocukları daha oldu. Üçüncü çocuklarında da solumun yetmezliği sıkıntıları yaşayan aile, kızlarını yıllarca Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde tedaviye götürdü.
Gamze'ye 9 yaşında yapılan testte genetik kalıtsal bir akciğer hastalığı olan kistik fibrozis teşhisi konuldu.
Ailenin 2005 yılında dünyaya gelen çocukları Eylül Avcı'ya da doğumunun ardından yapılan genetik testlerde ablasıyla aynı hastalığın teşhisi kondu.
İki kızlarını kaybeden aile, aynı acıyı bir daha yaşamamak için hayatlarını kistik fibrozis hastası çocuklarına adadı.