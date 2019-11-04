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Kardeşleri gibi ölmemek için akciğer nakli bekliyor

İki kardeşini akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaybeden, küçük kardeşine de kendisi gibi "kistik fibrozis" teşhisi konulan 23 yaşındaki Gamze Avcı, akciğer nakli olup sağlığına kavuşmayı bekliyor. Gamze Avcı, "Kardeşlerim gibi hayatımı kaybetmek istemiyorum. En küçük kardeşimle beraber rahat bir nefes almak istiyorum. Bunun için insanlardan akciğerlerini bağışlamalarını istiyorum" dedi

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





