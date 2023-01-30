Kardeşlerim’de Akif, Asiye’yi yalancı durumuna düşürdü

Perdeleri alıp yüklü miktarda yatırım yapan Şengül başına geleceklerden habersizdir. Orhan, okula güvenlikçi olarak işe alınır. Süsen Ömer'i unutmazken; Sarp ise onu mutlu etmeye çalışır. Nebahat ise Doruk ile Yasmin'i yakınlaştırmaya çalışır. Doruk ile arasını düzeltmek için evine giden Asiye onları Yasemin ile görür ve yakınlıklarını yanlış anlar.