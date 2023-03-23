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Kardeşlerim'in 83. bölümünde neler olacak?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'in 83. bölümünde neler olacak? İşte başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran'ın paylaştığı Kardeşlerim'in 83. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 15:28 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 15:46
Kardeşlerim’in 83. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim cumartesi akşamı 83. bölümüyle Atv'de...

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Kardeşlerim’in 83. bölümünde neler olacak?

83. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"MESAFELER UMURUMDA DEĞİL, ÇÜNKÜ HALA AYNI GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ."

Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir.

Kardeşlerim’in 83. bölümünde neler olacak?

Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar.

Kardeşlerim’in 83. bölümünde neler olacak?

Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır.

Kardeşlerim’in 83. bölümünde neler olacak?

Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer.

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