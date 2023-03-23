Kardeşlerim’in 83. bölümünde neler olacak?

83. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"MESAFELER UMURUMDA DEĞİL, ÇÜNKÜ HALA AYNI GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ."

Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir.