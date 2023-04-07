Kardeşlerim’in 85. bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim cumartesi yeni bölümüyle cumartesi günü Atv'de... KARDEŞLERİM'İN 85. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 'ÇOK ŞÜKÜR Kİ, GÖKYÜZÜ HENÜZ HİÇBİR CÜZDANA SIĞMIYOR…' Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder. Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar. Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!