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Haberler Galeri Kardeşlerim'in 85. bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim'in 85. bölümünde neler yaşanacak?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'in 85. bölümünde neler olacak? Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar ve Onur Seyit Yaran'ın yer aldığı Kardeşlerim'in merakla beklenen 85. bölümüne dair detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 12:36 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 12:38
Kardeşlerim’in 85. bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim cumartesi yeni bölümüyle cumartesi günü Atv'de...

KARDEŞLERİM'İN 85. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Kardeşlerim’in 85. bölümünde neler yaşanacak?

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ, GÖKYÜZÜ HENÜZ HİÇBİR CÜZDANA SIĞMIYOR…"

Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder.

Kardeşlerim’in 85. bölümünde neler yaşanacak?

Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar.

Kardeşlerim’in 85. bölümünde neler yaşanacak?

Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

Kardeşlerim’in 85. bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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