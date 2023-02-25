Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan 'Kardeşlerim' yeni bölümüyle bu akşam Atv'de ekranlara geliyor. KARDEŞLERİM'İN 79.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 79.BÖLÜMDE NELER OLACAK? 'Neden insanlık sürekli bizde kalıyor, başka gidecek yeri yok mu?' Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür. Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları Atv'de!