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Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, her bölümü merakla beklenen Kardeşlerim'in 79.bölümünde neler olacak? İşte yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'in 79.bölümüne dair detaylar sizlerle...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:12 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:16
Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam Atv'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM'İN 79.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

79.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Neden insanlık sürekli bizde kalıyor, başka gidecek yeri yok mu?"

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.

Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.

Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir.

Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

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