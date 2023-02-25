Kardeşlerim’in yeni bölümünde neler olacak?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam Atv'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM'İN 79.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...