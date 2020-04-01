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Kargalarla ilgili bu gerçek hayrete düşürdü

Günlük hayatta dışarıda sıklıkla gördüğümüz kuşların başında gelen kargalarla ilgili yapılan bir araştırma ilginç bir gerçeği ortaya koydu. İşte o araştırmanın sonuçları...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:17 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:17
Kargalarla ilgili bu gerçek hayrete düşürdü

Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

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Kargalarla ilgili bu gerçek hayrete düşürdü

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

Kargalarla ilgili bu gerçek hayrete düşürdü

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

Kargalarla ilgili bu gerçek hayrete düşürdü

Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar.

Kargalarla ilgili bu gerçek hayrete düşürdü

Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.

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