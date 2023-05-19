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Haberler Galeri Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Masallarda kendini beğenmiş olarak anlatılan karganın hayvanlar aleminin en parlak zekalarından birine sahip olduğu ortaya çıktı. Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 17:13 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 17:13
Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

BBC belgesel kanalında yayınlanan bir belgesel, kargaların zekasını ve alet kullanabilme becerisini gözler önüne serdi.

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Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Kargalar üzerine araştırma yapan Dr. Alex Taylor, bu hayvanların zekalarını bir bulmaca üzerinde gösterdi.

Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın başını çeken Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.

Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Dr. Taylor karganın deneyde kullanılan nesneleri daha önce gördüğünü ancak onlarla bu düzende ilk defa karşılaştığını vurguladı.

Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Taylor, "Karga ve papağanların ipin ucundaki yemeği kendilerine çekerek veya bir nesne kullanarak elde ederken plan yapmadığını gördük.

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