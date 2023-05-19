Karganın müthiş zekası! Bulmacayı böyle çözdü

Masallarda kendini beğenmiş olarak anlatılan karganın hayvanlar aleminin en parlak zekalarından birine sahip olduğu ortaya çıktı. Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.
Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 17:13Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 17:13
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BBC belgesel kanalında yayınlanan bir belgesel, kargaların zekasını ve alet kullanabilme becerisini gözler önüne serdi.
Kargalar üzerine araştırma yapan Dr. Alex Taylor, bu hayvanların zekalarını bir bulmaca üzerinde gösterdi.
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın başını çeken Dr. Alex Taylor'ın hazırladığı 8 adımlık karmaşık bulmacayı '007' isimli karga zorlanmadan kısa bir sürede çözdü.
Dr. Taylor karganın deneyde kullanılan nesneleri daha önce gördüğünü ancak onlarla bu düzende ilk defa karşılaştığını vurguladı.
Taylor, "Karga ve papağanların ipin ucundaki yemeği kendilerine çekerek veya bir nesne kullanarak elde ederken plan yapmadığını gördük.