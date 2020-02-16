Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

Kilo sorunu olsun veya olmasın karın bölgesindeki yağlanma birçoğumuzun ortak derdi. Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, 20 yaş ve üzerindeki her 100 kişiden 34'ünde abdominal obezite, bir başka deyişle karın ve bel çevresinde yağlanma var. Çoğumuz sadece estetik bir sorun olarak düşünsek de karın bölgesinde yağlanma aynı zamanda ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor: Yağlanma arttığında vücutta ilk olarak insülin hormonu düzensiz salgılanmaya başlıyor, bunun sonucunda

da insülin direnci ve diyabet gibi metabolik hastalıklar gelişiyor. Ayrıca inme, kalp ve damar hastalıkları açısından da önemli bir risk bu bölgelerdeki yağlanmalar. Peki karın yağlarından kurtulmak için neler yapmalıyız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan yağ yakmanın 8 etkili kuralını anlattı...