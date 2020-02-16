  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

"Diyet yapsam da karın yağlarımdan kurtulamıyorum" diyenler için bir kaç ufak beslenme adımı yeter. Siz de
hem sağlıklı hem de fit bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 01:35 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 01:35
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

Kilo sorunu olsun veya olmasın karın bölgesindeki yağlanma birçoğumuzun ortak derdi. Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, 20 yaş ve üzerindeki her 100 kişiden 34'ünde abdominal obezite, bir başka deyişle karın ve bel çevresinde yağlanma var. Çoğumuz sadece estetik bir sorun olarak düşünsek de karın bölgesinde yağlanma aynı zamanda ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor: Yağlanma arttığında vücutta ilk olarak insülin hormonu düzensiz salgılanmaya başlıyor, bunun sonucunda
da insülin direnci ve diyabet gibi metabolik hastalıklar gelişiyor. Ayrıca inme, kalp ve damar hastalıkları açısından da önemli bir risk bu bölgelerdeki yağlanmalar. Peki karın yağlarından kurtulmak için neler yapmalıyız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan yağ yakmanın 8 etkili kuralını anlattı...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN
Şeker içeren besinler tükettiğinizde kan şekeriniz hızlı yükseliyor ve yine hızla düşüyor, bu da vücutta ani acıkmaya, daha fazla yemek yemenize sebep oluyor. Dolayısıyla şeker tüketiminden mutlaka kaçınmalısınız. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da, gizli şekerler! Her paketli ürünün etiketini mutlaka okuyun, aksi halde vücudunuza fazla şeker almış olursunuz.

Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

BOL BOL SU İÇİN
Vücutta yeteri kadar su olmadığında beyin yağ yakımını durdurarak yağları depo ediyor. Bunun nedeni ise yağ yakımı sonunda oluşan atık maddeyi, yeterince su olmadığı için vücuttan uzaklaştıramaması. Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli.

Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

ÇAY VE KAHVEYE DİKKAT
Toplumdaki yaygın inanışın aksine çay ve kahve su yerine geçmiyor, aksine sıvıyı vücuttan dışarı atıyor. Dolayısıyla gün içerisinde 2-3 bardaktan fazla çay veya kahve tüketiyorsanız, vücudunuz daha fazla suya ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle
her çay ve kahvenin ardından, günlük ihtiyacınıza ek olarak bir bardak su içmeyi ihmal etmeyin.

Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!
Karın bölgesindeki yağlardan 8 adımda kurtulun!

PROBİYOTİKLER
Bağırsaklarda iyi bakterilerin sayısı azalırsa gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık problemleri yaşanabiliyor. Bunun sonucunda karın çevresi daha şiş ve yağlı görünebiliyor. Bu sorunları en aza indirmek için 3 ay düzenli olarak hekim veya diyetisyeninizin önerdiği probiyotik kullanmanız gerekebilir. Bunun yanı sıra kefir ve yoğurt gibi protein içeriği yüksek besinlere de sofranızda
mutlaka yer verin.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bitki çayları ile ilgili gizli tehlike!
Bitki çayları ile ilgili gizli tehlike!
BİZE ULAŞIN