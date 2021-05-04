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Haberler Galeri Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Sonuç inanılmaz...

Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Sonuç inanılmaz...

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler çıkan sonuca ise inanamadılar.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 11:38
Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Sonuç inanılmaz...

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.

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Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Sonuç inanılmaz...

Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı.

Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Sonuç inanılmaz...

Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.

Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Sonuç inanılmaz...
Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Sonuç inanılmaz...
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