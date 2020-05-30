Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı!

Karıncaların bu hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. Çalışkanlığı ile bilinen karıncaların ortaya çıkan görüntüleri 'yok artık' dedirtti. Bilim insanları konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte çok konuşulan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:32Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:36
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Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz!
Afrika'ya özgü Matabele karıncaları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar gören bir tür. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.
Bu bile şaşırtıcı bir olayken yeni keşfedilen bir durum, karıncaların gerçekten gelişmiş canlılar olduğunu ortaya koydu.
Bu karıncaların ve termitlerin savaş yaptığı alanları inceleyen uzman Erik Frank, saldırı bittikten sonra karıncaların birbirlerini tedavi etmeye çalıştıklarını gözlemledi.
Saldırı bittikten sonra yuvalarına geri dönen karıncalar, yaralanan karıncayı sistematik bir şekilde sırtüstü yatırıp, yaralanan bölgeyi 4 dakika boyunca yalayarak tedavi etmeye çalışıyor. Evet yalayarak ölüm riskini düşürüyor, birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar!