Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı!

Karıncaların bu hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. Çalışkanlığı ile bilinen karıncaların ortaya çıkan görüntüleri 'yok artık' dedirtti. Bilim insanları konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte çok konuşulan o görüntüler...