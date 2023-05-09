  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Karıncaların bu son görüntüsü şaşkına çevirdi

Karıncaların bu son görüntüsü şaşkına çevirdi

Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz! İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntü...

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:08 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:08
Karıncaların bu son görüntüsü şaşkına çevirdi

Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Karıncaların bu son görüntüsü şaşkına çevirdi

Afrika'ya özgü Matabele karıncaları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar gören bir tür. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.

Karıncaların bu son görüntüsü şaşkına çevirdi

Bu bile şaşırtıcı bir olayken yeni keşfedilen bir durum, karıncaların gerçekten gelişmiş canlılar olduğunu ortaya koydu.

Karıncaların bu son görüntüsü şaşkına çevirdi

Bu karıncaların ve termitlerin savaş yaptığı alanları inceleyen uzman Erik Frank, saldırı bittikten sonra karıncaların birbirlerini tedavi etmeye çalıştıklarını gözlemledi.

Karıncaların bu son görüntüsü şaşkına çevirdi

Saldırı bittikten sonra yuvalarına geri dönen karıncalar, yaralanan karıncayı sistematik bir şekilde sırtüstü yatırıp, yaralanan bölgeyi 4 dakika boyunca yalayarak tedavi etmeye çalışıyor. Evet yalayarak ölüm riskini düşürüyor, birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar!

  • SON DAKİKA