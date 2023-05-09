Karıncaların bu son görüntüsü şaşkına çevirdi

Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz! İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntü...