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Haberler Galeri Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi

Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi

Afyonkarahisar'da yaşanan kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi kar ile kaplandı. Kalenin karla kaplı görüntüsü ise adeta görenleri mest etti.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 11:02
Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi

Yaşanan kar yağışı sonrası kent adeta beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 8 santimetreye kadar çıktığı kentte tarihi Karahisar Kalesi'de adeta karla kaplandı.

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Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi

M.Ö 1350 yıllarında Hitit imparatorluğu döneminde yapılan ve 226 metre yüksekliğe sahip kalenin karla kaplanan görüntüsü adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi

Kalenin seyrine doyumsuz manzarasını görüntülemek isteyen fotoğraf meraklıları ise adeta bir birleri ile yarıştı.
İHA

Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi
Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi
Karla kaplanan Karahisar Kalesi'nin havadan görüntüsü büyüledi
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