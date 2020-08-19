Karpuz hiç kuşkusuz yaz aylarının en sevilen meyvelerinin başında geliyor. Sıcak yaz günlerinde serinletici etkiye sahip olan karpuz hakkında uzmanlardan uyarı geldi. Eğer karpuz böyle görünüyorsa dikkat!
Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:30Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:34
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Karpuz eğer böyle görünüyorsa dikkat!
Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.
Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Forchlorfenuron, ABD gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış, birkaç hormon maddesinden birisi. Ancak bu kimyasalın sanıldığı kadar masum olmadığını söyleyenler de var.
Karpuz eğer böyle görünüyorsa dikkat!
Bazı sağlıkçılar ve çevreciler, bu kimyasalın vücuda girmesi sonucunda kanseri tetikleyebileceğini söylemekte. Oysa ABD Gıda Dairesi bunun aksini iddia ederek, yapılan çalışmalarda insanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki görülmediğini belirtiyor.
Karpuz eğer böyle görünüyorsa dikkat!
Resmi makamların güvenli raporlarına rağmen sivil kuruluşların iddiaları devam ediyor. İddialara göre, forchlorfenuron isimli büyüme hormonu kanseri tetiklemesinin yanı sıra bir nörotoksin olarak da tehlike arz ediyor.
Karpuz eğer böyle görünüyorsa dikkat!
Yani beyin sağlığı açısından son derece zararlı. Tehlike uyarılarını ciddiye alanların yapabilecekleri tek şey bu kimyasalın kullanıldığı ürünleri ayırt edebilmek. Çünkü resmi raporlara göre sağlıklı olan forchlorfenuron hormonunun kısa vadede yasaklanması zor.