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Karşıyaka Çarşı'da tepki çeken yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'de, işlek noktalarda kalabalıklar dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 17:39 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 17:40
Karşıyaka Çarşı'da tepki çeken yoğunluk

İzmir'in önemli uğrak noktalarından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sabah saatlerinde sakinlik yaşanırken daha sonra yoğunluk oluştu.

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Karşıyaka Çarşı'da tepki çeken yoğunluk

"Karşıyaka Çarşı" olarak bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde ise kalabalıklar görüntülere yansıdı.

Karşıyaka Çarşı'da tepki çeken yoğunluk

Binlerce insanın hareket halinde olduğu caddede özellikle gençlerin dışarıda vakit geçirdiği görüldü.

Karşıyaka Çarşı'da tepki çeken yoğunluk

Öte yandan kent genelinde vatandaşların maske kuralına riayet ettiği de dikkati çekti.

Karşıyaka Çarşı'da tepki çeken yoğunluk
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