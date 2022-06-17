Haberler Galeri Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü

Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü

Genelde sadece taşınma zamanı lazım olan kartonları işimiz bittiğinde atıyoruz. Ancak birkaç arkadaş topladıkları kartonlarla inanılmaz bir iş ortaya çıkardılar. O anları paylaşan ekip ortaya çıkan sonuçla görenleri şaşkına çevirdi.