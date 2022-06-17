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Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü
Genelde sadece taşınma zamanı lazım olan kartonları işimiz bittiğinde atıyoruz. Ancak birkaç arkadaş topladıkları kartonlarla inanılmaz bir iş ortaya çıkardılar. O anları paylaşan ekip ortaya çıkan sonuçla görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 10:51Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 10:54
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Önce ufak bir maket yapan fenomenlerin işleri bittiğinde herkes hayretler içerisinde kaldı.