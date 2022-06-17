  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü

Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü

Genelde sadece taşınma zamanı lazım olan kartonları işimiz bittiğinde atıyoruz. Ancak birkaç arkadaş topladıkları kartonlarla inanılmaz bir iş ortaya çıkardılar. O anları paylaşan ekip ortaya çıkan sonuçla görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 10:51 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 10:54
Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü

Önce ufak bir maket yapan fenomenlerin işleri bittiğinde herkes hayretler içerisinde kaldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü

İşte o çalışma...

Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü
Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü
Kartondan öyle bir şey yaptılar ki! Görenler hayrete düştü
  • SON DAKİKA