Haberler Galeri Kartondan yaptılar! Gören şaştı kaldı

Kartondan yaptılar! Gören şaştı kaldı

Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın gençler çocukluk hayallerini gerçekleştirdi. Çılgın ikili topladıkları kartonlardan yaptıkları gemi ile denize açılırken görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





