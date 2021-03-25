Kartondan yaptılar! Gören şaştı kaldı
Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın gençler çocukluk hayallerini gerçekleştirdi. Çılgın ikili topladıkları kartonlardan yaptıkları gemi ile denize açılırken görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 16:32
Harry Dwyer ve Charlie Waller isimli çılgın ikili mukavvadan tekne inşa edip denize açıldılar.
Tekne arkasına motor takan ikili su üstünde kısa süreli gezinti yaptı. Teknenin alt kısmındaki kartonların yavaşça açılmasıyla gezinti sona erdi.
İşte kartonun küçük tekneye dönüştüğü yapım aşamasından fotoğraflar...