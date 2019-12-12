Kas ağrısı bu hastalıkların belirtisi olabilir

"HAREKET ETMEYİ UNUTMAYIN"
Ağrıyı ortaya çıkaran, artıran nedenlerin tespit edilmeli ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Dr. Ağırman, "Uygun olmayan postürde çalışan, sürekli ve tekrarlayıcı hareketler yapmak zorunda olan kişiler bel sırt ağrıları için daha dikkatli olmalı. Sandalye boyu, bel-sırt desteği, mouse-klavye kullanımı, omuz ve boynun pozisyonu gibi birçok konuda gerekirse destek alınmalı. Uzun süre masa başı çalışanların birkaç saat ara ile kalkıp oda-koridor içerisinde yürümeleri, ağır işlerde çalışanların ağırlık kaldırırken bele-sırta yük vermemeleri, yanlış postürde duranların uygun duruş şekillerini öğrenmeleri ağrıların oluşmasını engeller. Ağrılı olmayan dönemlerde haftada bir veya iki gün yapılan yüzme, düzenli (düz zeminde) yürüyüşler, bel-sırt ve postür egzersizleri kas-iskelet sistemi yaralanmalarının sıklığını azaltır" diye konuştu.
DHA