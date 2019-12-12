Kas ağrısı bu hastalıkların belirtisi olabilir

Fizik tedavi uygulamalarıyla hem hastanın ağrılarını azaltmak hem de fonksiyonel kısıtlılıklarının giderilmesinin hedeflendiğini aktaran Dr. Mehmet Ağırman, "Ağrılı bir hastanın yaşam kalitesi bozulacağı gibi bel ve sırt bölgesindeki hareket kısıtlılıkları nedeni ile de günlük yaşam aktiviteleri azalır. Fizik tedavi ile hastanın ağrılarının kontrol edilmesi ve günlük yaşamına en erken sürede dönmesi hedeflenir. Bunun için tedavi seanslarında yapılan bazı yüzeysel ve derin etkili ajanlarla ağrı hafifletilmeye çalışılırken, egzersiz ile kısıtlılıklar giderilmeye, kas gücü artırılmaya çalışılır" ifadelerini kullandı.