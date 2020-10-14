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Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:25
Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

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Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.

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Günlük burç yorumları - 14 Ekim Çarşamba
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